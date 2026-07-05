Alice Weidel bestreitet, dass ihre Partei extremistisch sei. Aber allein schon das Programm für Sachsen-Anhalt ist eine Zumutung.

Die AfD versucht gerade, ihren üblen Ruf loszuwerden. Alice Weidel führt routinierte Wutausbrüche vor, wenn jemand sie auf die teils rechtsextremistische Natur ihrer Organisation anspricht. Björn Höcke aus Thüringen, wegen Verwendung einer Nazi-Parole verurteilt, spielt jetzt den Wunderheiler, der das Land befrieden will. Und Ulrich Siegmund, der von Herbst an in Sachsen-Anhalt regieren könnte, überspielt die völkische Agenda seines Landesverbands mit energischen Motivationssprüchen.