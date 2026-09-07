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MeinungDemokratieEuropa beginnt eine starke AfD zu fürchten

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Was beginnt wohl hier, bei der Wahlparty der AfD in Magdeburg? Man weiß es nicht, doch die europäischen Nachbarländer werden sich mit diesem Wahlergebnis vermutlich beschäftigen.
Was beginnt wohl hier, bei der Wahlparty der AfD in Magdeburg? Man weiß es nicht, doch die europäischen Nachbarländer werden sich mit diesem Wahlergebnis vermutlich beschäftigen.
Sean Gallup/Getty Images

Die Nachbarstaaten machen sich nach Sachsen-Anhalt zu Recht Gedanken darüber, was ein AfD-Wahlsieg in einem hochgerüsteten Deutschland bedeuten könnte. Kein Wunder, dass Jubel ausbleibt.

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Stellen wir uns vor: die Kantine des Nato-Hauptquartiers in Brüssel, Montagfrüh, der Morgen nach dem Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt. An den Kassen stehen Leute, die sich Kaffee und Teilchen holen.

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