Stellen wir uns vor: die Kantine des Nato-Hauptquartiers in Brüssel, Montagfrüh, der Morgen nach dem Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt. An den Kassen stehen Leute, die sich Kaffee und Teilchen holen.
MeinungDemokratieEuropa beginnt eine starke AfD zu fürchten
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 2 Min.
Die Nachbarstaaten machen sich nach Sachsen-Anhalt zu Recht Gedanken darüber, was ein AfD-Wahlsieg in einem hochgerüsteten Deutschland bedeuten könnte. Kein Wunder, dass Jubel ausbleibt.
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