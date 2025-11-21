Zum Hauptinhalt springen

„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen SteinkeIst es gerecht, die AfD weiter auszugrenzen?

Lesezeit: 2 Min.

„Ich rede von Gesprächsbereitschaft als Grundlage von Demokratie“, sagt Andreas Rödder.
„Ich rede von Gesprächsbereitschaft als Grundlage von Demokratie“, sagt Andreas Rödder. (Foto: Alex Kraus/Bearbeitung SZ)

Die Union sollte die AfD mehr einbinden, sagt der Historiker Andreas Rödder. Im Podcast verteidigt er seine umstrittene These.

Podcast von Ronen Steinke

2026 steht eine Reihe wichtiger Wahlen an: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern – und überall liegt die AfD in Umfragen in Schlagnähe zur CDU oder hat sie sogar schon überholt. Was also, wenn die CDU nach den Landtagswahlen mit der AfD koalieren müsste, weil es dann keine anderen Mehrheiten gäbe?

