2026 steht eine Reihe wichtiger Wahlen an: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern – und überall liegt die AfD in Umfragen in Schlagnähe zur CDU oder hat sie sogar schon überholt. Was also, wenn die CDU nach den Landtagswahlen mit der AfD koalieren müsste, weil es dann keine anderen Mehrheiten gäbe?