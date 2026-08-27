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MeinungGesellschaftEin Care-Paket zur Rettung der Demokratie

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Kolumne von Heribert Prantl

Lesezeit: 4 Min.

Sie halten sich für Patrioten: AfD-Anhänger mit Deutschlandfahnen in Naumburg, Sachsen-Anhalt.
Sie halten sich für Patrioten: AfD-Anhänger mit Deutschlandfahnen in Naumburg, Sachsen-Anhalt. Sean Gallup/Getty Images

Vor achtzig Jahren litt Deutschland an Hunger. 2026 leidet es an der AfD. Warum der Bundespräsident einen Verbotsantrag anmahnen und sich hinter dieses Hilfspaket für die Demokratie stellen muss.

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Vor achtzig Jahren kamen die ersten von Millionen Care-Paketen aus Amerika nach Deutschland. Sie enthielten Überlebensmittel und Menschlichkeit. Sie retteten im extrem kalten Hungerwinter von 1946/47 Hunderttausenden Menschen das Leben. Die Pakete kamen aus einem Land, das noch kurz vorher Kriegsgegner gewesen war. Zweiundzwanzig US-Hilfsorganisationen hatten sich zusammengeschlossen, um unzählige solcher Pakete und Holzkisten zu packen, sie zum Versand und dann in den Westzonen und in Westberlin zur Verteilung zu bringen. In der Ostzone hatten die sowjetische Militäradministration und die SED jegliche solcher Hilfen wegen deren angeblicher imperialistischer Propaganda abgelehnt. Die Kisten enthielten Milchpulver, Fleischkonserven, Erdnussbutter, Haferflocken, Schweineschmalz, Kaffee, Kakao, Zucker, Rosinen und Trockenobst, manchmal auch Seife, Kinderschuhe und Kaugummi. Fast zehn Millionen solcher Sendungen wurden ab 1946 verteilt. Jede Sendung enthielt an die vierzigtausend Kalorien; das reichte drei bis vier Wochen für eine ganze Familie. Heute, achtzig Jahre später, ist Care eine der größten Hilfsorganisationen der Welt und leistet Nothilfe bei Krisen und Naturkatastrophen.

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