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MeinungAfDAlice Weidel weiß, wo sie milde und wo sie hart sein muss

Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 1 Min.

Sie erhielt 81 Prozent, so viel wie noch nie: Alice Weidel beim AfD-Parteitag in Erfurt.
Sie erhielt 81 Prozent, so viel wie noch nie: Alice Weidel beim AfD-Parteitag in Erfurt. Jens Schlueter/Getty Images

Der Parteitag wurde zum Erfolg für die Chefin. Das liegt auch an ihrem Stil. Konflikte mit den besonders Radikalen in ihrer Partei scheut sie. Ganz anders ist sie, wenn sie es mit dem ZDF und Dunja Hayali zu tun bekommt.

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Alice Weidel dürfte zufrieden aus Erfurt abgereist sein. Die AfD-Chefin ging deutlich gestärkt aus dem Bundesparteitag hervor. Das liegt auch daran, dass sie ihren Führungsstil auf die Kräfteverhältnisse in der Partei zugeschnitten hat.

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