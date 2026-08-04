Deutschlandfahnen an den Schulen, Erziehung „im Geist der Liebe zu ihrer Heimat“: Wer das Programm der extrem rechten Partei liest, könnte diese Vorschläge als Provokation abtun. Andere Forderungen würden die Chancen junger Menschen massiv einschränken.

Optimale Bildung und bestmögliche Förderung für alle – wer möchte das nicht für die Kinder in Deutschland? So fordert es auch die AfD in Sachsen-Anhalt im Programm für die Landtagswahl im September. In Umfragen steht sie dort bei gut 40 Prozent und könnte im Fall einer Regierungsübernahme gerade bei Bildung einiges verändern. Aber: Das meiste, was im AfD-Programm auf diskussionswürdige Überschriften und teils treffende Problemdiagnosen folgt, ist Kulturkampf auf Kosten der Kinder.