Von Bernd Dörries

Er war der Einzige in der Runde, der ihm dankte, öffentlich zumindest. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, 70, stellte sich am Dienstagabend vor die Teilnehmer des Gipfeltreffens der Arabischen Liga in Kairo und dankte Donald Trump. Das derzeitige Waffenstillstandsabkommen in Gaza „wäre ohne die Beiträge von Präsident Trump nicht möglich gewesen“, sagte er.