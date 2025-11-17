Es hat ein wenig gedauert, ehe Adelita Grijalva ins US-Repräsentantenhaus einziehen durfte. Am 23. September wurde die Demokratin in Arizona zur Abgeordneten gewählt, als Nachfolgerin ihres Vaters. Der Demokrat Raúl Grijalva hatte diesen Sitz 22 Jahre lang besetzt, am 13. März war er im Alter von 77 Jahren gestorben. Das Mandat bleibt in der Familie, ihren Amtseid konnte die Tochter allerdings erst am 12. November ablegen, sieben Wochen nach der Wahl.