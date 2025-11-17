Zum Hauptinhalt springen

Adelita GrijalvaDie Frau, die dafür sorgen könnte, dass die Epstein-Akten freigegeben werden

Lesezeit: 2 Min.

Adelita Grijalva übernimmt nach 22 Jahren das Mandat ihres Vaters. Raúl Grijalva war im März im Alter von 77 Jahren gestorben.
Adelita Grijalva übernimmt nach 22 Jahren das Mandat ihres Vaters. Raúl Grijalva war im März im Alter von 77 Jahren gestorben. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

Am 23. September wurde die Demokratin in Arizona zur Abgeordneten gewählt. Doch erst jetzt durfte sie ihren Amtseid ablegen. Ihre Stimme ist eine entscheidende im US-Repräsentantenhaus – und womöglich eine, die Trump fürchtet.

Von Peter Burghardt

Es hat ein wenig gedauert, ehe Adelita Grijalva ins US-Repräsentantenhaus einziehen durfte. Am 23. September wurde die Demokratin in Arizona zur Abgeordneten gewählt, als Nachfolgerin ihres Vaters. Der Demokrat Raúl Grijalva hatte diesen Sitz 22 Jahre lang besetzt, am 13. März war er im Alter von 77 Jahren gestorben. Das Mandat bleibt in der Familie, ihren Amtseid konnte die Tochter allerdings erst am 12. November ablegen, sieben Wochen nach der Wahl.

