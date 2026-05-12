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MeinungArbeitAcht-Stunden-Tag, das war gestern

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Kommentar von Kerstin Bund

Lesezeit: 2 Min.

Bei der Automobilproduktion, hier bei BMW in Milbertshofen, ist Schichtarbeit üblich. In vielen anderen Berufen aber lässt sich Arbeitszeit flexibel einteilen.
Bei der Automobilproduktion, hier bei BMW in Milbertshofen, ist Schichtarbeit üblich. In vielen anderen Berufen aber lässt sich Arbeitszeit flexibel einteilen. Robert Haas

Die Bundesregierung will die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche ersetzen – zum Entsetzen des DGB. Doch der Plan der Koalition ist sinnvoll.

Der Acht-Stunden-Tag war einmal ein großer Fortschritt. Als er kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs eingeführt wurde, war das ein Meilenstein im Kampf für mehr Arbeitsschutz. Zuvor, in Zeiten der industriellen Revolution, schufteten Menschen zwölf, vierzehn oder gar sechzehn Stunden täglich in den Fabriken. Mit dem Stinnes-Legien-Abkommen 1918 zogen Gewerkschaften und Arbeitgeber eine Grenze ein: acht Stunden Arbeit bei vollem Lohn, danach Feierabend. Das war richtig. Und es war überfällig.

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