Ein Satz, der auch in Deutschland polarisiert

Kommentar von Katharina Riehl

Als das höchste Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika vor zwei Wochen das Grundsatzurteil zum Recht auf Abtreibung für ungültig erklärt und damit ein Freiheitsrecht für Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen aufgekündigt hatte, machte Richter Clarence Thomas keinen Hehl daraus, worum es ihm eigentlich ging. Thomas ist 74 Jahre alt und hat lange hingearbeitet auf dieses Urteil. Der erzreaktionäre Jurist ließ in seinem schriftlichen Kommentar zum Urteil durchblicken, dass er sich im Kampf gegen das liberale Amerika noch nicht am Ziel sieht. Vielmehr, so Thomas, müssten auch die gleichgeschlechtliche Ehe, die Straffreiheit von Sex zwischen Homosexuellen und die Empfängnisverhütung bald vom Supreme Court überprüft werden.