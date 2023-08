Zwischen 18 000 und 30 000 Ausländer leben in Deutschland, die zur Ausreise verpflichtet sind, und für die kein Abschiebehindernis besteht.

Innenministerin Nancy Faeser will ausreisepflichtige Ausländer schneller und länger einsperren können. Natürlich braucht es manchmal auch Zwang, aber die zunehmend angewandte Methode der Überrumpelung ist Deutschlands unwürdig.

Kommentar von Ronen Steinke

Wen kümmert's? Wen stört's? Es dürfte wohl kaum eine Gruppe der Bevölkerung geben, die auf weniger Sympathie und Unterstützung in der Politik, aber auch unter politisch Interessierten, zählen kann als die ausreisepflichtigen Ausländer, die hier ja qua Definition nichts mehr verloren haben. Das sind Ausländer, die zum Beispiel aus Gambia kommen oder aus Libanon. Sie haben kein Recht auf Asyl. Die Bundesrepublik will sie auch als Arbeitskräfte nicht haben. Sie haben zwar Grundrechte, aber sie haben keine Lobby. Und mit den Grundrechten ist es auch so eine Sache, diese werden nun mit jeder Reformrunde verkleinert, seit 2015 kann man da ein großes Tempo beobachten.