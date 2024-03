Kommentar von Christoph Koopmann

Von einem Hotelzimmer in Singapur führt eine mehr oder weniger direkte Linie zum Deutschen Bundestag. Denn obwohl gute 10 000 Kilometer zwischen beiden Orten liegen und zwischen den Vorfällen, die sie verbinden, gute neun Jahre vergangen sind, gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten. Eine davon ist eine, zurückhaltend gesagt, erstaunliche Sorglosigkeit. Im Jahr 2015 war es eine Mail an Bundestagsabgeordnete und deren Mitarbeiter, angeblich von den Vereinten Nationen. Ein Link in der Mail, den einige im Parlament arglos anklickten, war der Türöffner für die russischen Hacker vom Geheimdienst GRU. Sie stahlen 16 Gigabyte Daten - und verschafften sich Zugriff auf das Mailpostfach einer ganz besonderen Bundestagsabgeordneten: Angela Merkel.