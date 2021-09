Von Thomas Steinfeld

Detailansicht öffnen Benny Andersson von "Abba" bei der Ankündigung des neuen Albums. (Foto: Handout/ABBA via Getty Images)

Mitten in Stockholm liegt die Insel Skeppsholmen. Als Schweden eine Großmacht war, im 17. Jahrhundert, lag dort die Kriegsflotte. Heute ist sie ein Park, in dem sich wichtige Kultureinrichtungen des Landes befinden: das Moderne Museum, das Architekturmuseum und die Königliche Kunsthochschule. Ein Werkstattgebäude steht am Wasser, mit Blick auf die Anlegestelle der Finnlandfähren am anderen Ufer. In diesem Schuppen befindet sich ein Musikstudio. Es heißt "Riksmixningsverket" ("Reichsmischungsanstalt") und gehört Benny Andersson, dem Pianisten, der zusammen mit dem Gitarristen Björn Ulvæus die männliche, komponierende Hälfte der Popgruppe Abba bildete. Ort und Name des Studios verraten, dass man es bei Andersson, mehr vielleicht als bei jedem anderen Mitglied dieser Gruppe, mit einer nationalen Institution zu tun hat.

Zehn Jahre hielten die vier Musiker zusammen, und als sie sich getrennt hatten, spielte die Musik immer weiter

Benny Andersson, im Jahr 1946 in Stockholm geboren, fand über das Akkordeon zum Pop. Mit dem Akkordeon folgte eine Nähe zur schwedischen Volksmusik, zu Tanzveranstaltungen auf dem Lande und zum Vaudeville, die ihn für sein ganzes musikalisches Leben prägte und die auch Abba anzuhören ist. "Speleman" ("Spielmann") hieß einer der ersten großen Erfolge einer Popgruppe namens The Hep Stars, in der Andersson Klavier spielte. Das Lied stammt aus dem Jahr 1966 und gehört zu den Anfängen der Zusammenarbeit zwischen Benny Andersson und Björn Ulvæus. Drei Jahre später, ungefähr zur selben Zeit, als sein Kompagnon die Sängerin Agnetha Fältskog kennenlernte, traf Benny Andersson die norwegische Altistin Anni-Frid Lyngstad. Zusammen bildeten diese beiden Paare im Jahr 1972 eine der erfolgreichsten Popgruppen, die es je gab: Zehn Jahre hielten die vier Musiker zusammen, und als sie sich getrennt hatten, spielte die Musik immer weiter, bis, je nach Rechnung, 150 oder 300 Millionen Alben verkauft waren, weitaus mehr jedenfalls, als Bruce Springsteen oder Bob Dylan erreichten.

Abbas Erfolg war nicht nur musikalischer Art. In der Gruppe triumphierte ein Sozialmodell: zwei Paare, die einander offenbar viel bedeuteten, nicht nur im Studio und auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben. Ihre musikhistorische Aufgabe bestand in der Domestikation der Rockmusik. Die ersten beiden Schallplatten, die Benny Andersson besaß, sollen Caterina Valentes "Du bist Musik" und Elvis Presleys "Jailhouse Rock" gewesen sein. Abbas Musik klingt oft wie eine Mischung aus beiden: Der Rock verlor das Rebellische und Exzessive, den Schrei, den Sex und die schlaflosen Nächte. Und der Schlager gewann an Kraft und Tiefe, an Ausdrucksvermögen und musikalischem Reichtum: Manche der Lieder, die Benny Andersson und Björn Ulvæus komponierten, sind kleine Wunderwerke aus verschachtelten Melodien und vertrackten Stimmführungen, und doch sind sie so eingängig, dass sie sich beim Geschirrspülen mitträllern lassen. Benny Andersson sagt über sich selbst, er sei jahrzehntelang Alkoholiker gewesen. Wenn man ihm begegnet, ist nichts davon zu bemerken, nur ein freundlicher, graubärtiger Herr, der die Kunst beherrscht, verbindlich und distanziert zugleich zu sein.

Andersson folgte seiner Neigung zur volkstümlichen Musik und gründete das "Benny Anderssons Orkester"

Die Ehen gingen auseinander, Abba ging auseinander, die beiden Männer setzten ihre Zusammenarbeit fort, als Komponisten der Musicals "Chess" (1984) oder "Kristina från Duvemala" (1995) zum Beispiel. Andersson folgte seiner Neigung zur volkstümlichen Musik und gründete das in Schweden erfolgreiche "Benny Anderssons Orkester", eine modernisierte Variante des reisenden Tanzorchesters. Er arbeitet als Komponist, oft für den Film oder für andere Musiker, als produktiver Verwalter seiner eigenen, längst zu Klassikern gewordenen Werke, als Produzent oder als Hotelbesitzer. Und als wäre das nicht genug, gaben er und die drei anderen ehemaligen Mitglieder der Gruppe Abba am Dienstagabend bekannt, es werde ein neues Album des Ensembles geben. Die "Reichsmischungsanstalt" ist, so scheint es, ununterbrochen in Betrieb.