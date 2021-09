Von Thomas Steinfeld

Detailansicht öffnen Benny Andersson von "Abba" bei der Ankündigung des neuen Albums. (Foto: Handout/ABBA via Getty Images)

Mitten in Stockholm liegt die Insel Skeppsholmen. Als Schweden eine Großmacht war, im 17. Jahrhundert, lag dort die Kriegsflotte. Heute ist sie ein Park, in dem sich wichtige Kultureinrichtungen des Landes befinden: das Moderne Museum, das Architekturmuseum und die Königliche Kunsthochschule. Ein Werkstattgebäude steht am Wasser, mit Blick auf die Anlegestelle der Finnlandfähren am anderen Ufer. In diesem Schuppen befindet sich ein Musikstudio. Es heißt "Riksmixningsverket" ("Reichsmischungsanstalt") und gehört Benny Andersson, dem Pianisten, der zusammen mit dem Gitarristen Björn Ulvæus die männliche, komponierende Hälfte der Popgruppe Abba bildete. Ort und Name des Studios verraten, dass man es bei Andersson, mehr vielleicht als bei jedem anderen Mitglied dieser Gruppe, mit einer nationalen Institution zu tun hat.