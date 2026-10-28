Die Justiz hat den True-Crime-Podcast „House of Block“ der „Zeit“ ist ins Visier genommen. Damit gerät das ganze Genre unter Generalverdacht. Warum der Podcast für Recherchen dennoch ein sehr geeignetes Medium ist.

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass dieses Land von einem wirklich skandalösen Angriff auf die Pressefreiheit erschüttert wurde. Am 12. Oktober standen Staatsanwaltschaft und LKA-Beamte mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Redaktion der Zeit in Hamburg. Anlass war der achtteilige Doku-Podcast „House of Block“, in dem die Kriminalreporterin Anne Kunze, zugleich Chefredakteurin der erfolgreichen Audio-Marke „Zeit Verbrechen“ vom Sorgerechtsstreit respektive Entführungsfall um die Kinder der sogenannten Steakhaus-Erbin Christina Block und ihres Ex-Manns Stephan Hensel erzählt.