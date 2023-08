Nachdem der vormals jüdische Journalist Fabian Wolff in einem "Zeit Online"-Essay bekannt gab, kein Jude zu sein, räumt die Chefredaktion jetzt Fehler ein. Was ist schiefgelaufen?

Von Aurelie von Blazekovic

Die Chefredaktion von Zeit Online räumt Fehler in der Veröffentlichung des vor zwei Wochen erschienen Beitrags "Mein Leben als Sohn" des freien Autors Fabian Wolff ein. In dem Faktencheck, der am Dienstag auf einer Transparenzseite der Zeit veröffentlicht wurde, heißt es: "Hätten uns die im Folgenden zusammengetragenen Informationen früher vorgelegen, wäre Fabian Wolffs Beitrag 'Mein Leben als Sohn' in dieser Form nicht erschienen."