Die Flintstones - in Deutschland bekannt als Familie Feuerstein - kommen zurück. Der US-Sender Fox hat bei Warner Bros. Animation einer Fortsetzung der berühmten Zeichentrickserie aus der Steinzeit in Auftrag gegeben, wie das Magazin Variety meldet.

Die Schauspielerin und Produzentin Elizabeth Banks soll demnach für die Ausführung verantwortlich sein, außerdem leiht Banks der Figur Pebbles ihre Stimme. Pebbles, im Original aus den Sechzigerjahren das Baby von Fred und Wilma Feuerstein, dürfte in der Fortsetzung eher im Mittelpunkt stehen: Bedrock, so heißt die Fortsetzung nach dem Städtchen, in dem die Flintstones leben, spielt 20 Jahre nach Ende der alten Staffel. Die Zeit ist vorangeschritten, und am Horizont taucht die verheißungsvolle neue Ära der Bronzezeit auf...

Die Flintstones liefen von 1960 bis 1966 im Hauptabendprogramm beim Sender ABC, sie waren vor den Simpsons die erfolgreichste Animationsserie und überhaupt die erste, die am Hauptabend zu sehen war. Getarnt als Steinzeit-Story spielten die Episoden eindeutig in einer Art amerikanischer Mittelstandswelt mit all ihrer Fortschrittsfreude. In Deutschland lief die Serie in der ARD und später im Privatfernsehen.