ZDF-Doku „Harry - der verlorene Prinz“:Wie lange lässt sich ein Skandal auswalzen?

Von Aurelie von Blazekovic

Es gibt in diesen Tagen andere Probleme auf der Welt – war eine der letzten Amtshandlungen von Joe Biden aus der demokratischen „When they go low, we go high“-Partei jetzt ernsthaft die Begnadigung des eigenen Sohnes? Ist die Weltklimakonferenz im medialen Trump-Wahnsinn nicht nur aufmerksamkeitsökonomisch, sondern wegen mangelnder Beschlüsse auch inhaltlich abgesoffen? Und was ist – „offene Feldschlacht“ – denn in der deutschen Politik los? Atmen Sie aus. Das ZDF sendet als Gegenmittel in überfordernden Zeiten eine neue Royal-Doku zur Primetime: Harry - der verlorene Prinz.