Verjüngungskur beim "Traumschiff":Wir sind an Bord

Von Johanna Müller

Wirklich jede Traumschiff-Folge endet so: In einem festlich geschmückten Saal finden sich die noch festlicher gekleideten Passagiere zum Kapitänsdinner zusammen. Der Kapitän fasst vor seinen Gästen in wenigen Minuten zusammen, was auf der Reise alles passiert ist - auch für die Zuschauer ein toller Service. Aber erst wenn die mit Wunderkerzen verzierten Eisbomben in den Saal getragen werden und die von James Last komponierte schwülstige Melodie ertönt, erst dann ist die Welt wirklich wieder in Ordnung.