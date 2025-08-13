Das ZDF baut den „Fernsehgarten“ für eine junge Zielgruppe auf Twitch nach. Mit Schlager, Internetstars und Floßbauen. Das schwankt zwischen peinlich – und ein bisschen sentimental.

Von Monika Rathmann

Das ZDF probiert wieder etwas aus, das neue Format heißt ZDF-„Streamergarten“ und ist angelehnt an das Erfolgskonzept des „Fernsehgartens“. Nur ist es gemacht für die Gen Z. Statt in Mainz wird an einem See in Brandenburg gedreht. Auch hier ist Publikum vor Ort, allerdings eher 100 als die 5000 üblichen „Garten“-Zuschauer. Die Menschen sitzen zwischen Wohnwägen und Campingstühlen, und die Stimmung erinnert verdächtig an einen Festivalzeltplatz – inklusive nerviger Musik, oberkörperfreier Männer und Plastikblumenketten.