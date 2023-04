Von Holger Gertz

Gerade ist im ZDF die Kunstform "Parodie" noch einmal zu Ehren gekommen: die viel besprochene Böhmermann-Nummer vor gut einer Woche über Dieter Nuhr. Worauf es bei Parodien ankommt, konnte man in jener Sendung hervorragend erkennen, Präzision ist wichtig im Großen und Kleinen, sogar im Sprechtempo der handelnden Figuren. Präzision auch in der Unterscheidung vom Original, damit keine flache Kopie herauskommt. An diese Vorgabe hielt man sich beim ZDF leider nicht, als nun am Samstagabend dem heiligen Samstagabend an sich ein Denkmal gesetzt werden sollte. Die absichtsvoll hochtrabend - und sicher selbstironisch - Die Show der Shows genannte Supershow zum 60. Sendergeburtstag sollte noch einmal fühlbar werden lassen, was die Showtime im Zweiten bedeutete, damals im vergangenen Jahrtausend, als Fernsehen noch ein lineares Familienerlebnis sein durfte. Hierzu hatten sie im ZDF ein Fusion-Format geschaffen, in dem aber nichts ineinandergriff, die Show der Shows bestand aus aneinandergehängten, neu aufgelegen Kurzversionen der sogenannten Unterhaltungsklassiker Wetten, dass ..?, Dalli Dalli, Der große Preis, Hitparade und dem Kinderquiz 1,2 oder 3.