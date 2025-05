Die ZDF-Serie „Inside CDU“ verspricht Blicke in den Maschinenraum der Regierungspartei - und fördert erhellende Momente zutage.

Von Karoline Meta Beisel

Wenn alles läuft wie geplant, wird Friedrich Merz an diesem Dienstag zum zehnten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Mit ihm übernimmt die CDU, deren Vorsitzender Merz seit 2022 ist, wieder Regierungsverantwortung. Aber was ist das im Jahr 2025 eigentlich für eine Partei? Die fünfteilige Dokuserie „Inside CDU“ verspricht einen Blick in das Innenleben der Partei, den Pressematerialien zufolge immerhin „in den Maschinenraum“ der Volkspartei CDU.