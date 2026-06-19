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„Maybrit Illner“„Das ist die strategische Niederlage der USA auf ganzer Linie“

Lesezeit: 3 Min.

Die Trump’schen Friedensabsichten mit Iran? Da ist man sich im Studio von Maybrit Illner einig: Es ist ein Desaster.
Die Trump’schen Friedensabsichten mit Iran? Da ist man sich im Studio von Maybrit Illner einig: Es ist ein Desaster. ZDF/Jule Roehr

Norbert Röttgen bleibt Fan der großen Worte. Ein politischer Korrespondent greift stattdessen zu Fußballmetaphern, um die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran zu beschreiben.

Von Max Fluder

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Dann ist da plötzlich diese Stille. Das kurze Ausbleiben einer Antwort, was in einer Talkshow wie der von Maybrit Illner vergleichsweise selten ist. Denn es gilt: Irgendwer will hier doch immer was loswerden.

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