Dann ist da plötzlich diese Stille. Das kurze Ausbleiben einer Antwort, was in einer Talkshow wie der von Maybrit Illner vergleichsweise selten ist. Denn es gilt: Irgendwer will hier doch immer was loswerden.
„Maybrit Illner“„Das ist die strategische Niederlage der USA auf ganzer Linie“
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Norbert Röttgen bleibt Fan der großen Worte. Ein politischer Korrespondent greift stattdessen zu Fußballmetaphern, um die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran zu beschreiben.
Von Max Fluder
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