Norbert Röttgen bleibt Fan der großen Worte. Ein politischer Korrespondent greift stattdessen zu Fußballmetaphern, um die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran zu beschreiben.

Dann ist da plötzlich diese Stille. Das kurze Ausbleiben einer Antwort, was in einer Talkshow wie der von Maybrit Illner vergleichsweise selten ist. Denn es gilt: Irgendwer will hier doch immer was loswerden.