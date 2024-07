In der ZDF-Komödie „Überväter“ bereiten sich Männer im Wald auf die Elternschaft vor. Was für Typen sind das eigentlich, Väter im Fernsehen?

Von Jan Freitag

Vätern, das zeigen Bildschirme jeder Art und Größe sendetagein sendetagaus, ist alles zuzutrauen. Und nichts. Väter fliehen vor der Verantwortung oder reklamieren sie für sich. Väter sind Helden der Erziehungsarbeit oder Komplettverweigerer. Väter nehmen in den Arm oder schlagen ihn weg. Väter gehen in den Wald, um sich aufs Vatersein einzustimmen, oder tun, was ihnen die Polizistin zu Beginn einer ZDF-Komödie unterstellt, als zwei Mütter in spe Vermisstenanzeige erstatten: abhauen.