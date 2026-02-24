Am 15. Februar sendete das ZDF-Nachrichtenmagazin „Heute-Journal“ einen Beitrag über die Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE, in dem ein Video einen solchen Einsatz zeigen soll. Doch die Szene kam von einer KI, was Zuschauern nicht kenntlich gemacht wurde. Weiteres Material in dem Beitrag war aus dem Zusammenhang gerissen und veraltet. Seither steht der Sender massiv unter Druck, auch die Rechtsaufsicht, das Land Hessen, verlangt Aufklärung. Die ZDF-Geschäftsleitung hat als Reaktion Nicola Albrecht, Autorin des Beitrags und die Leiterin des ZDF-Studios in New York, von ihrer Funktion entbunden. Eine zu leichte Lösung für ein Versagen vieler? Unter anderem Claus Kleber, der langjährige Doyen des „Heute-Journals“, hat die Abberufung Albrechts kritisiert. Fragt man den Intendanten des Senders, Norbert Himmler, zur Sache, verweist er auf Chefredakteurin Bettina Schausten. Sie verteidigt im Gespräch mit der SZ die Entscheidung.