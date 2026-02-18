Fehler passieren, das gehört zu ihrem Wesen. Aber es gibt Fehler, die schwerer zu erklären sind als andere, und manche sind schier unbegreiflich.
MeinungKI-Video im ZDFSo zerstört man Vertrauen
Von Stefan Niggemeier
Wie das ZDF mit gleich zwei falschen Videos im „Heute-Journal“ umgeht, ist schwer begreiflich. Die Aufarbeitung gehört auch in die Öffentlichkeit.
