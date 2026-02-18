Zum Hauptinhalt springen

MeinungKI-Video im ZDFSo zerstört man Vertrauen

Von Stefan Niggemeier

Lesezeit: 3 Min.

Die ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek entschuldigte sich am Dienstagabend im „Heute-Journal“ für die Fehler in der Sendung vom Sonntag.
Die ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek entschuldigte sich am Dienstagabend im „Heute-Journal“ für die Fehler in der Sendung vom Sonntag. (Foto: ZDF)

Wie das ZDF mit gleich zwei falschen Videos im „Heute-Journal“ umgeht, ist schwer begreiflich. Die Aufarbeitung gehört auch in die Öffentlichkeit.

Fehler passieren, das gehört zu ihrem Wesen. Aber es gibt Fehler, die schwerer zu erklären sind als andere, und manche sind schier unbegreiflich.

