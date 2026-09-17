Mal wieder so ein Spiel der Spiele: Österreich gegen die DDR, angesetzt für den 15. November 1989. Ein Punkt hätte den Ostdeutschen schon gereicht, um sich für die WM in Italien zu qualifizieren. Sie waren eine respektable Mannschaft mit viel Talent: Andreas Thom, Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Rico Steinmann. Alles sprach für sie, als sie sich zur Vorbereitung in der Sportschule Leipzig-Abtnaundorf trafen, am 9. November 1989. Abends lief im Gemeinschaftsraum der Fernseher. Und Rico Steinmann, der gerade in einem Buch las, erinnert sich: „Ich hab nur gehört, wie die Jungs auf einmal sagten: Rico, komm mal her, komm mal her, komm mal her.“ Da war Günter Schabowski im Bild, wie er bei der berühmten Pressekonferenz im internationalen Pressezentrum der DDR-Regierung eher beiläufig erzählte, dass die Grenzen geöffnet werden.