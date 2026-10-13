Es ist eine wilde Reihe von Gästen, die sich Florian Schroeder für seine neue ZDF-Late-Night-Show vorstellt. Als mögliche Kandidaten für den rund 15-minütigen Einzeltalk, der Teil der Sendung ist, zählte eine interne Präsentation unter anderem Alice Weidel, Gabriele Krone-Schmalz, Ulf Poschardt, Hartmut Rosa, Boris Palmer und Peter Thiel auf.
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Der rechte Agitator und frühere „Bild“-Chef Julian Reichelt sollte Premierengast in der neuen ZDF-Show von Florian Schroeder werden. Dann wurde er wieder ausgeladen.
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