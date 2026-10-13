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FernsehenSorry, heute nicht

Lesezeit: 3 Min.

Hatten sich schon auf Youtube für eine „Friedenspfeife“ getroffen: Florian Schroeder (li.) und Julian Reichelt (re.).
Hatten sich schon auf Youtube für eine „Friedenspfeife“ getroffen: Florian Schroeder (li.) und Julian Reichelt (re.).
Screenshot/Youtube: Florian Schroeder

Der rechte Agitator und frühere „Bild“-Chef Julian Reichelt sollte Premierengast in der neuen ZDF-Show von Florian Schroeder werden. Dann wurde er wieder ausgeladen.

Von Stefan Niggemeier

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Es ist eine wilde Reihe von Gästen, die sich Florian Schroeder für seine neue ZDF-Late-Night-Show vorstellt. Als mögliche Kandidaten für den rund 15-minütigen Einzeltalk, der Teil der Sendung ist, zählte eine interne Präsentation unter anderem Alice Weidel, Gabriele Krone-Schmalz, Ulf Poschardt, Hartmut Rosa, Boris Palmer und Peter Thiel auf.

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Daten von Zehntausenden Nutzern des rechtspopulistischen Portals „Nius“ sind bei einem Hack abgeflossen. Statt mögliche Sicherheitslücken im eigenen Laden zu thematisieren, greift Chefredakteur Julian Reichelt die Rechercheure von „Correctiv“ an.

SZ PlusVon Sebastian Erb

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