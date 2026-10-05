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Satire-ShowFür euch Hater von ARD und ZDF

Lesezeit: 4 Min.

Florian Schroeders neue ZDF-Sendung „Journal Deluxe“ startet Ende Oktober.
Florian Schroeders neue ZDF-Sendung „Journal Deluxe“ startet Ende Oktober.
Thomas Kierok/ZDF

Eine interne Präsentation zeigt: Die neue ZDF-Comedy-Show von Florian Schroeder ist als politisches Kontrastprogramm geplant und soll vor allem Satire gegen Grüne und Linke machen.

Von Stefan Niggemeier

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Man kann Florian Schroeder nicht vorwerfen, dass seine Pointen zu filigran gestrickt sind. In einem Video, das der Satiriker auf Youtube veröffentlicht hat, bezeichnet er die Berliner Linke als „deutschen Ableger der Hamas“. Das passe auch insofern ganz gut, „als man Berlin den Gazastreifen der deutschen Kommunalpolitik nennt“. Er korrigiert sich: „Das ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber dem Gazastreifen.“

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