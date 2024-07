ZDF-Fernsehgarten:Andrea Kiewel darf nicht mehr mit Israel-Kette auftreten

Von Léonardo Kahn, Berlin

Eigentlich ist der „ZDF-Fernsehgarten“, wo Menschen zu Schlagern schunkeln, eine der am wenigsten politischen Sendungen des deutschen Fernsehens. Es war der Schmuck von Moderatorin Andrea Kiewel, der in der Sendung vom Sonntag dann doch den Nahostkonflikt auf die Bühne holte. Sie trug zwei Goldketten: Auf einem der Anhänger stand ein Name in hebräischen Lettern, daneben baumelte eine zweite Kette, deren Anhänger die Umrisse des jüdischen Staates zeigte – mit den besetzten Gebieten Ost-Jerusalem, Westbank und den Golanhöhen, und außerdem mit dem Gazastreifen.