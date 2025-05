Von Roman Deininger

Die neunzigminütige Reise in die regenbogenbunte Geschichte der Grünen beginnt in grauester Gegenwart, im winterlichen Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt, wo die tapferen grünen Haustürwahlkämpfer statt Stimmen vor allem Beleidigungen einsammeln. Einmal stehen sie vor einem großen Mietshaus und versuchen, das Geschrei zu deuten, das eines ihrer Flugblätter offenbar drinnen ausgelöst hat. Der Mann, der am lautesten schreit, ist zunächst kaum zu verstehen, und die grüne Expeditionsgesellschaft will nicht völlig ausschließen, dass er sich einfach ausgelassen über ihren Besuch freut. Bis der erste klare Satz aus dem offenen Fenster dringt: „Weil Grün scheiße ist!“ Da muss selbst der optimistischste Wahlkämpfer alle Hoffnung fahren lassen.