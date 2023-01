Blick auf den Central Park in New York.

ZDF-Mann Johannes Hano hielt schon in Japan und China die Augen offen, jetzt streunt er für eine Doku durch New York. Aus diesem Anlass eine freundliche Notiz im Fernsehtagebuch.

Von Cornelius Pollmer

Es droht manchmal in Vergessenheit zu geraten, dass der gebührenzahlende Mensch mit seinen Beiträgen nicht nur optisch auffällige Bürowandbegrünungen in Berlin finanziert oder intellektuell unauffällige Redebeiträge im Hamburger Übersee-Club. Der gebührenzahlende Mensch finanziert mit seinen Beiträgen auch zahlreiche fähige Korrespondentinnen und Korrespondenten, ob sie nun aus London berichten, aus Erfurt oder, wie am Montagabend im ZDF-Hauptprogramm: aus New York. Studioleiter dort ist seit 2014 Johannes Hano. Über seinen Dienstsitz hat Hano nun eine 45-minütige Doku gedreht, kein Weltereignis, aber doch Anlass genug, dem Kollegen stellvertretend eine kleine Girlande zu binden, sozusagen als Mitarbeiter der Woche.