In einer neuen Folge seiner „Amerika ungeschminkt“-Reihe reist Markus Lanz durch die US-Südstaaten. Dabei lernt man mehr über den Moderator als über das Land.

Sind die USA vor den Zwischenwahlen so gespalten, wie es immer heißt? Markus Lanz, notorischer Überperformer unter den deutschen Fernsehmoderatoren (Talkshow, Podcast, Bücher, Reisedokumentation, Fotografie) war in den amerikanischen Südstaaten unterwegs und traf dort überzeugte Trump-Anhänger ebenso wie enttäuschte Wähler der Republikaner. „Markus Lanz – Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump?“ zeigt ein Potpourri an Schicksalen, das klarmacht: Welche Partei am Ende gewinnt, spielt für viele hier keine Rolle mehr.