Arbnor Segashi verlor seine Schwester beim rassistischen Attentat am Olympia Einkaufszentrum München.

Von Annette Ramelsberger

Der Bruder ist ihr nachgerannt, da stand sie schon am Aufzug: Seine kleine Schwester Armela, 14 Jahre alt, hübsch, strahlend, voller Lachen. Natürlich hatte sie sich geschminkt, tausend Klamotten probiert, bis sie endlich zufrieden war mit ihrem Spiegelbild. Der Bruder rannte ihr nach, machte er sonst eigentlich nie. "Willst du mich noch umarmen?" fragte er sie. "Ich komm doch eh wieder", sagte sie. Sie wollte doch nur um die Ecke, ins Olympiaeinkaufszentrum OEZ in München. Sie hat ihren Bruder dann doch umarmt. "Dann stieg sie in den Aufzug", sagt er, "und sie ist nicht wiedergekommen."