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Fußball-WMNicht immer ausgeschlafen

Lesezeit: 3 Min.

Für schlechte Gags muss man nicht übermüdet sein: Magenta-Experte Jürgen Klopp in Houston beim Aufstaktspiel der Deutschen gegen Curaçao.
Für schlechte Gags muss man nicht übermüdet sein: Magenta-Experte Jürgen Klopp in Houston beim Aufstaktspiel der Deutschen gegen Curaçao. Eric Gay/AP/dpa

Wer kann am besten WM? Im Wettbewerb der Sender zeigt sich schon jetzt, dass es auch im digitalen Zeitalter von Vorteil ist, nicht in Berlin, sondern in New York übers Spiel zu sprechen.

Von David Kulessa

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Es wäre unfair, Christoph Kramer einen Vorwurf zu machen. Wem bitte fallen mitten in der Nacht, genauer: um 2.29 Uhr, noch gute Witze ein? Wer jetzt noch das Basketballspiel der New York Knicks schaue, war die Frage an die Runde um Kramer gewesen, die Moderator Jochen Breyer gestellt hatte. Kramer ignorierte sie, vielleicht hatte er sie auch schon wieder vergessen, als er sich zu ein paar letzten Worten aufraffte. Wie gesagt: Es war spät geworden in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag.

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