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Soziale MedienGender Studies für Anfänger

Lesezeit: 2 Min.

Was geht – und was geht gar nicht? Und wie hinterfragt man die Bilder, die Männer von sich selbst  erzeugen wollen?
Was geht – und was geht gar nicht? Und wie hinterfragt man die Bilder, die Männer von sich selbst  erzeugen wollen? Tenzin Sherpa/ZDF und Tenzin Sherpa

Die ZDF-Doku „Alpha – Wann ist ein Mann ein Mann?“ begibt sich in die deutsche Manosphere. Neue Gedanken muss man aber selbst beisteuern.

Von Johannes Korsche

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Irgendwann sitzt der selbsternannte Dating-Coach Hendrik vor der Kamera, die Beine bis zur Aduktorenreizung breit aufgefächert, und erklärt mal, was der Grund für die um sich greifende Männlichkeitskrise und Einsamkeit sein soll: Das alles komme daher, weil „Männer nicht mehr in ihrer männlichen Energie sind“. Was das sein soll, diese männliche Energie? „Verantwortung übernehmen, Führung, lineares Denken.“

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Der „Spiegel“ macht Ulrich Siegmund mit dem Trick attraktiv, mit dem Gangster-Rapper ihre Alben bewerben, „Bild am Sonntag“ zeigt den AfD-Kandidaten als feschen Burschen, und der Podcaster Ben Berndt stellt nur Fragen: Protokoll eines medialen Scheiterns.

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