Irgendwann sitzt der selbsternannte Dating-Coach Hendrik vor der Kamera, die Beine bis zur Aduktorenreizung breit aufgefächert, und erklärt mal, was der Grund für die um sich greifende Männlichkeitskrise und Einsamkeit sein soll: Das alles komme daher, weil „Männer nicht mehr in ihrer männlichen Energie sind“. Was das sein soll, diese männliche Energie? „Verantwortung übernehmen, Führung, lineares Denken.“
Soziale MedienGender Studies für Anfänger
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Die ZDF-Doku „Alpha – Wann ist ein Mann ein Mann?“ begibt sich in die deutsche Manosphere. Neue Gedanken muss man aber selbst beisteuern.
Von Johannes Korsche
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