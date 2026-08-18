Die ZDF-Doku „Alpha – Wann ist ein Mann ein Mann?“ begibt sich in die deutsche Manosphere. Neue Gedanken muss man aber selbst beisteuern.

Irgendwann sitzt der selbsternannte Dating-Coach Hendrik vor der Kamera, die Beine bis zur Aduktorenreizung breit aufgefächert, und erklärt mal, was der Grund für die um sich greifende Männlichkeitskrise und Einsamkeit sein soll: Das alles komme daher, weil „Männer nicht mehr in ihrer männlichen Energie sind“. Was das sein soll, diese männliche Energie? „Verantwortung übernehmen, Führung, lineares Denken.“