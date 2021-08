Zanny Minton Beddoes ist seit 2015 Chefredakteurin des "Economist". Ein Gespräch über die Zukunft der gedruckten Zeitschrift, wo sie noch Potential sieht und was die Bundestagswahl so aufregend macht.

Von Caspar Busse

Zanny Minton Beddoes, 54, meldet sich aus London, sie will das Gespräch auf Englisch führen, dabei spricht sie nahezu perfekt Deutsch. Ihre Mutter ist Deutsche, als Kind verbrachte Minton Beddoes manchmal Monate bei ihrer Großmutter am Bodensee und ist dort zeitweise zur Schule gegangen. Die Ökonomin arbeitete beim Internationalen Währungsfonds (IWF), dann ging sie in den Journalismus, 1994 zum Economist. Seit 2015 ist sie Chefredakteurin, als erste Frau in der 178-jährigen Geschichte. Die Auflage des Nachrichtenmagazins ist zuletzt auf 1,12 Millionen Exemplare gestiegen, größter Gesellschafter ist die italienische Industriellenfamilie Agnelli. Jetzt gibt es Pläne für Deutschland.