Das Logo des staatlichen russischen TV-Senders in Moskau am Fenster des Firmenbüros.

Das russische Auslandsfernsehen steht sei Längerem in der Kritik, Staatpropaganda und Fehlinformationen zu verbreiten.

Der Online-Dienst Youtube hat die deutschen Kanäle des russischen Senders RT gesperrt. Wie RT auf seiner Webseite mitteilte, erfolgte die Sperrung am Dienstagnachmittag. Nach eigenen Angaben hatte der Sender auf Youtube mehr als 600 000 Abonnenten.

Bereits seit einer Woche habe man keine aktuellen Videos mehr hochladen können, da Youtube dies mit unterbunden habe, so der Sender. Betroffen sei neben RT Deutsch auch der "Ausweichkanal" mit dem Namen "Der fehlende Part". Das Unternehmen wirft RT Medienberichten zufolge Verstöße gegen die Community-Richtlinien vor, unter anderem durch irreführende Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Zunächst hatte das Unternehmen demnach dem Kanal RT deswegen die Erlaubnis zum Hochladen neuer Beiträge entzogen. Weil die Berichterstattung dann über den "Ausweichkanal" fortgesetzt worden sei, erfolge nun die Löschung.

RT, früher Russia Today, steht im Westen immer wieder als Propagandainstrument des Kreml in der Kritik, im Auftrag des russischen Staates Verschwörungstheorien und Desinformationen zu verbreiten - dies war auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Corona-Pandemie der Fall.

Der vom russischen Staat finanzierte Auslandssender bemüht sich seit Längerem, eine Rundfunklizenz für Deutschland zu erhalten, was bislang aber nicht geglückt ist. Im August versuchte RT, in Luxemburg eine Lizenz für ein deutschsprachiges Programm zu erhalten - der Antrag wurde dort aber zurückgewiesen, da der deutschsprachige Sender seinen Sitz in Deutschland hat und Luxemburg sich damit als nicht zuständig ansah.