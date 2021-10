Von Simon Hurtz

Youtube verbietet seit anderthalb Jahren Inhalte, die medizinische Fehlinformationen über Covid-19 verbreiten. Nun hat das Unternehmen zwei Videos gesperrt, in denen Behauptungen getroffen werden, die wenig mit dem aktuellen Stand der Forschung zu tun haben. Eine große Videoplattform setzt ihre eigenen Richtlinien durch: so weit, so unspektakulär. Doch es sind nicht irgendwelche Clips von irgendwelchen Nutzern, und deshalb zieht ein alltäglicher Vorgang große Aufregung nach sich.