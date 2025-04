Von Caroline O. Jebens

Joe Goldberg kehrt nach New York zurück. Nach seinen Ausflügen in die Hipsterszene von Los Angeles und in die Londoner Upper Class, ist der Serienmörder wieder dort also, wo alles begann, im Buchladen „Mooney’s“, in dem er aufwuchs und dessen neuer Besitzer er wird. Mit dabei hat er eine reiche Frau und einen kleinen Sohn. Es ist der Traum des selbsternannten Romantikers.