Hier gibt es nichts zu sehen, was Teenager-Herzen höher schlagen lässt. Die Mediathek des christlichen Streamingdienstes yesflix.

Von Susan Vahabzadeh

Sieht man sich derzeit um in der Welt könnte man, wie es so schön heißt, vom Glauben abfallen. In diese Düsternis leuchtet seit vergangener Woche ein neuer Streamingdienst hinein: Yesflix heißt mit Beinamen "Das Gute sehen", die Selbstbeschreibung lautet: "die intuitive Videoplattform für werteorientiertes Streaming". Eine Abteilung "Starke Frauen" hat wahrscheinlich inzwischen jeder Streamingdienst, aber Yesflix hat auch die Abteilungen "Christliche Filme" und "Kirche und Glaube" im Angebot. Halleluja.