Yellowstone ist passé: Die große Ranch, die größte in Montana, ist verkauft, John Dutton, dessen Lebenswerk sie war und der für ihren Erhalt jahrelang kämpfe, ist ermordet worden, seine Kinder haben die Ranch abgewickelt. Taylor Sheridan hat zusammen mit John Linson diese amerikanische Saga 2018 als Serie kreiert und über fünf Staffeln entwickelt. Kevin Costner war John Dutton, archaisch und autokratisch in seiner Herrschaft und seiner Würde, die auch Willkür einschloss. „Yellowstone“ wurde monumental erfolgreich.