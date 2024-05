Keine Serie definiert die amerikanische Gesellschaft so unbeirrbar über ihre Bereitschaft zur gnadenlosen Gewalt wie "Yellowstone". Keine Serie ist derzeit erfolgreicher.

Von Marie Schmidt

Da ist nichts Subtiles, die erfolgreichste Serie der Gegenwart hat kein Geheimnis. Gewalt, das ist eigentlich schon alles, worum es geht in Yellowstone. Sie ist aber auch das Kulturprodukt, mit dem sich Amerika vielleicht am ehrlichsten über sich selbst verständigt in dieser Trump-Ära, die leider nicht vorbei ist.