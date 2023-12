Von Moritz Baumstieger

Christopher Clark, der große in Australien geborene und im britischen Cambridge lehrende Historiker, war eigentlich zu Markus Lanz gekommen, um über die deutsche Revolution von 1848 und somit sein neues Buch zu sprechen. Doch vor der Gegenwart kann auch ein Geschichtswissenschaftler die Augen nicht verschließen, vor allem nicht, wenn ein Moderator ihn im Fernsehstudio darauf anspricht. Als Historiker bietet sich dann der Griff in die Zitatekiste an, Clark fischte dort eines frei nach dem "großen deutschen Soziologen Max Weber" heraus: "In der Mathematik und Physik sind Probleme lösbar, in der Politik nicht immer."