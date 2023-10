Jonathan Frakes in der Neuauflage von "X-Factor".

Von Ulrike Nimz

Es gibt eine Episode von X-Factor - das Unfassbare, die jeder kennt, der schon einmal länger als fünf Minuten beim Sender RTL 2 hängengeblieben ist, so oft ist sie wiederholt worden. Darin bekommt der kleine Billy den Schreck seines Lebens, weil ihn in der Dunkelheit seines Zuhauses ein Paar glühend roter Augen verfolgt. Die Eltern tun alles als bösen Traum ab, aber es ist das Kindermädchen, das den Schützling schließlich auf der Bettkante überzeugt, dass er nur Opfer seiner lebhaften Fantasie geworden ist. Als sie das Zimmer verlässt, glimmen in ihrem Gesicht zwei schlecht animierte Briketts.