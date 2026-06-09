Zum Hauptinhalt springen

FernsehenReden wir über Zorn

Lesezeit: 3 Min.

Bald zieht sie nach Berlin und ist oft gar nicht schlecht drauf: Sid Witzel (Auszubildende und Rapperin).
Bald zieht sie nach Berlin und ist oft gar nicht schlecht drauf: Sid Witzel (Auszubildende und Rapperin). MDR/Savidas Film

Auf der Suche nach den Ursprüngen der Wut reist die ARD durch Deutschland – und stößt auf gut gelaunte Menschen. Klarer ist der Unterschied zwischen medialer und privater Stimmungslage selten zu beobachten.

Von Felix Stephan

SZ bei Google bevorzugen

Nehmen wir an, es ist Nachmittag, irgendwo in Deutschland, leicht bewölkt, aber mild. Man steht am Gartenzaun, und plötzlich kommen Menschen mit Kamera und Notizblock auf einen zu. Guten Tag, sie seien Journalisten. Und sie seien hier, um den Menschen zuzuhören, um zu erfahren, woher die Wut im Land denn komme und was denn die Menschen aktuell womöglich in Rage versetze.

Zur SZ-Startseite

ExklusivJournalismus
:Nackte und ihre Beschwerden

Die „Bild“ berichtet sehr einseitig über Streitereien um den „schönsten Campingplatz an der Ostsee“. Was Leser nicht erfahren: Der Reporter hat womöglich auch private Gründe dafür.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite