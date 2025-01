Von Timo Posselt

Wäre Jesus zur Sendung von Caren Miosga eingeladen gewesen, hätte er womöglich sich selbst zitiert, um den eigeladenen CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst von Nordrhein-Westfalen an das C im Namen seiner Partei zu erinnern. Vielleicht hätte Jesus gesagt: „Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“ Nur leider war Jesus am Sonntagabend im Ersten nicht zugegen. Also oblag es der Moderatorin Caren Miosga, Hendrik Wüst angesichts der neuen CDU-Forderungen nach „mehr Abschiebehaft-Plätzen“ und einem „faktischen Einreiseverbot“ auch für Schutzbedürftige nach den christlichen Wurzeln seiner Partei zu fragen. Was sie auch tat, allerdings erst spät.