Von Saladin Salem

Auch 50 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs steht wohl kein anderes Foto so für das Grauen kriegerischer Gewalt. Zu sehen auf diesem so berühmten Bild: Mehrere Kinder fliehen schreiend vor einem Napalm-Angriff der südvietnamesischen Armee, der versehentlich Zivilisten und eigene Truppen ins Visier nahm. Phan Thi Kim Phuc, damals neun Jahre alt, rennt auf dieser Straße nordwestlich von Ho-Chi-Minh-Stadt nackt in Richtung der Kamera, nachdem sie zuvor ihre brennende Kleidung abwerfen musste. „Der Schrecken des Kriegs“ lautet der Titel des Fotos aus dem Juni 1972. Es erhielt unter anderem einen Pulitzer-Preis sowie die Auszeichnung zum Pressefoto des Jahres.