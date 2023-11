Von Andrian Kreye

Selbst Daniel Etter musste öfter hinschauen, als die World Press Photo-Stiftung am vergangenen Wochenende Bilder in ihren Instagram-Feed stellte, die aussahen wie die Aufnahmen eines überfüllten Hinterhofes und des Models Bella Hadid, die von künstlichen Intelligenzen generiert wurden. Etter ist einer der führenden Fotoreporter der Gegenwart. 2016 bekam er einen Pulitzerpreis und ein Jahr später einen World Press Photo Award. Mehr Ehre geht kaum. Deswegen war er auch so verärgert, dass ausgerechnet die Stiftung, die seit 68 Jahren als Zentralorgan für Fotojournalismus gilt, so leichtfertig KI-Bilder unter die Reportagebilder mischte. Nicht nur das. In der Preiskategorie "Open Images" sollten auch Bilder zugelassen werden, die ganz oder mithilfe von KI erstellt wurden. "Sicher gibt es diese Bilder", sagt er am Telefon. "Man muss sich damit auseinandersetzen. Aber World Press Photo sollte ein Garant für reale Bilder sein."